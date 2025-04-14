完場前博到12碼 亞歷斯祖︰愈踢愈有火

豪言「足總盃再鍊過」

東方一度落後對手兩球，今場獲全場最佳球員的亞歷斯祖認為球隊於劣勢之下逼和對手，展現球隊的強大的爭勝心及堅韌，但對於未能全取3分感到可惜：「上半場失兩球之後，Chino同我哋講要沉着應對，我哋都完全冇氣餒，反而愈踢愈有火，所以冇得責怪任何人，只係可惜最後冇贏埋場波。大家都知我哋今季充滿特別多挑戰，由其是後備席唔算有太多人，但無論教練團、隊友定係管理層，個個都出盡十成力去撐住成隊波，我真心為班隊友覺得自豪。」