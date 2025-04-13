香港乒乓隊在ＷＴＴ巡迴賽太原站續傳喜訊，黃鎮廷夥拍師弟陳顥樺，4強以局數3比1擊敗2號種子南韓組合安宰賢及林鍾勛，打入決賽挑戰頭號種子中國的徐瑛彬／向鵬。女雙方面，朱成竹與吳詠琳合作為港隊袋走女雙銅牌。