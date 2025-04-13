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鄧謝配挫世一闖決賽
香港混雙組合鄧俊文與謝影雪，昨日在寧波舉行的羽毛球亞錦賽4強，直落兩盤21比16及21比17力挫頭號種子兼「世一」中國組合蔣振邦／魏雅欣，生涯首度擊敗對手之餘，兼躋身決賽，與日本組合綠川大輝／齋藤夏爭冠。
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