4月13日(日)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月13日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
何詩蓓復出戰成焦點
何詩蓓（中）成眾人打卡對象。（李章杰攝）
休戰近4個月的「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan），昨日於「第68屆體育節長池游泳計時賽」復出，並在女子100米蛙泳游出1分08秒49，輕鬆奪冠，賽後Siobhan大方為一眾粉絲簽名合照，並透露今年會以新加坡世錦賽和全運會做目標，下月先參加環地中海游泳系列賽。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20250413-0413_00286_016/何詩蓓復出戰成焦點
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc