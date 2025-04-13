體育

何詩蓓復出戰成焦點

何詩蓓（中）成眾人打卡對象。（李章杰攝） 何詩蓓（中）成眾人打卡對象。（李章杰攝）
何詩蓓（中）成眾人打卡對象。（李章杰攝）
休戰近4個月的「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan），昨日於「第68屆體育節長池游泳計時賽」復出，並在女子100米蛙泳游出1分08秒49，輕鬆奪冠，賽後Siobhan大方為一眾粉絲簽名合照，並透露今年會以新加坡世錦賽和全運會做目標，下月先參加環地中海游泳系列賽。
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