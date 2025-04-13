市民體驗籃球樂滿載而歸

蘇黎世保險（香港）學界3×3籃球挑戰賽下月展開，大會昨日於奧海城舉行預熱嘉年華，聯同香港心理衛生會及香港遊樂場協會，舉辦攤位遊戲。大會邀請約50名來自香港遊樂場協會的基層兒童參與活動，體驗籃球樂趣。

是日有約50名香港遊樂場協會的兒童會員參加嘉年華，眾人發揮創意，以籃球為主題繪畫，又參與運球、投籃等遊戲，相當投入。大會亦為小朋友準備豐富禮品包，鼓勵他們打籃球，強身健體。除攤位遊戲外，嘉年華現場設置FIBA認可最高級別投籃機，供市民體驗專業訓練，另展出70個限量版籃球讓籃球迷飽眼福。

第5屆蘇黎世保險（香港）學界3×3籃球挑戰賽將於5月10日開始小組賽，決賽安排於「籃球聖地」修頓上演，並鋪設FIBA國際級比賽地板，屬學界較少見的高規格比賽。蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂（Eric）樂見賽事成為學界年度大賽：「我的期望就是透過比賽和活動達到與眾同樂，好開心見到大家都投入籃球運動。蘇黎世賽每年吸引超過300間學校參加，可見賽事受到學界重視，我們努力將比賽打造成3×3版本的精英賽，希望進一步推廣3×3籃球，培育球員出戰奧運。」

許金桂構思增辦舊生賽 今屆賽事獲籃球品牌贊助，為晉級淘汰賽階段的48支球隊訂製校隊專屬版球衣，許金桂感謝合作單位支持，他表示每年都希望加入新元素，務求精益求精：「今年加入專屬球衣，希望加強學生對學校的歸屬感。另外我正構思未來或可舉辦舊生賽，讓已步入社會的師兄師姐，以學校名義再次比賽，將籃球魅力一直傳承。」

三人籃球比賽時間僅10分鐘，進攻節奏更明快緊湊，Eric期待市民入場觀賽：「三人籃球氣氛緊張刺激，各隊關鍵時刻拚出所有，創造令人難忘的熱血時刻，為賽事魅力所在。」

圖/文：余樂詩