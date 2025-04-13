冠忠南區標準流浪和氣收場

昨日港超聯頭場，冠忠南區坐鎮香港仔運動場迎戰標準流浪，結果南區憑艾華入球，以2比2逼和尾段有伊巴謙被逐的流浪，各得1分下聯賽排名不變。

兩隊賽前為日前離世的前港隊球員梁維光默哀。16分鐘，流浪先獲機會，巴拉克傳中，劉智樂近門起腳被伍瑋謙救出。其後南區積遜被撞傷鼻退下火線，由趙聡悟入替，27分鐘，佐佐木周開出罰球，安沙不慎「擺烏龍」，南區先開紀錄。31分鐘，伊巴謙搶贏黃浩然後起腳破網，惟旁證指其越位在先，入球無效。上半場補時階段，伊巴謙接應巴拉克長傳，頭槌扳平1比1，其後黃浩然禁區內犯手球，巴拉克操刀為流浪反超前2比1完半場。

巴拉克正申請特區護照 南區換邊後由顏翱天入替有傷在身的伍瑋謙，之後黃浩然疑似在禁區內犯手球，VAR指其未有犯規。60分鐘，佐佐木周勁射遭陳冠燊救出，艾華門前補中成2比2，之後艾華單刀被陳冠燊擋出底線，補時階段伊巴謙出拳打向川瀨浩太，被球證直接派紅牌逐離場，兩隊踢成2比2。

是役為流浪入波兼助攻的巴拉克，對球隊未能全取3分坦言失望：「咁都贏唔到好唔抵，我哋要快啲收拾心情，嚟緊要應付『足總盃』4強。」他又透露正申請特區護照。

圖/文：鄧文滔