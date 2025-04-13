贈傑志4蛋理文升做２哥

兩支宿敵今季3度交手，理文錄得2勝1和，今場3分鐘亦先開紀錄，艾華頓與安尼亞配合撞牆，前者殺入禁區狂抽近柱得手。之後雨勢愈落愈大，但未阻理文進攻，18分鐘艾華頓傳中，保利臣頭槌被泰利飛身撲出。31分鐘，杜度接應黃威罰球頂成2比0。球員半場返入更衣室期間，多名傑志球迷於看台大叫「Cardoso Out」（卡度素下台），情緒激動。

卡度素自爆季後離隊

傑志是役慘吞4蛋，近4場3度落敗，賽後主教練卡度素自爆不獲球隊續約，將於季後離隊。傑志於聯賽後上爭冠渺茫，加上已在所有盃賽出局，今季面臨4大皆空，賽後卡度素透露：「上場輸畀北區後，自己同伍生（伍健）傾偈，知道球會決定唔同我續約，我會教到5月25日就離開，球員賽前已經知道。」卡度素提到球隊成績欠佳的原因：「今年陣容比以往年輕，球員可能缺乏經驗，同埋自己有時決定做得差，不過輸波一定係教練責任。」