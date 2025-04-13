北區食住個勢撲擊港會

北區中堅 丹尼路

今日港超聯頭場「攔路虎」對決，由兩度令傑志失分的北區假北區運動場，恭迎包尾卻先後令大埔和東方失分的港會。主隊3連勝氣勢如虹，面對近況認真麻麻的客隊，力爭延續強勢。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

戴子軒希望進取啲 北區上場憑隊長肯迪梅開二度，意外反勝傑志，兼收穫3連勝，當中在聯賽第二度擔正的小將戴子軒，指自己表現仍有進步空間：「叫做中規中矩，雖然適應到比賽節奏，但仲有好多改善嘅地方，可以再進取啲。」球季剩餘最後5場，「戴子」希望爭取更多上陣機會，同時有信心今日贏波而回：「只要唔好畀對方嘅踢法，影響到自己進攻節奏，我哋絕對有條件贏波。」值得一提，古杜拉刑滿可以復出。

港會上周不敵標準流浪後，繼續敬陪末席兼落後北區4分，近4戰僅1和3負，主教練谷卓斯鼓勵球員踢爭氣波：「北區近況係好，但佢哋喺聯賽失咗54球，只要我哋入局快啲，畀到壓力佢哋，一樣有機會贏㗎。」

港會後衞黎皚韜曾因傷缺陣約兩個月之久，直到上月尾聯賽對東方才告復出，他指目前狀態已慢慢提升，談到今場對手北區，「阿韜」點名要防範舒拉普：「舒拉普次循環對住我哋入咗兩球，佢身型同速度都唔錯，射術又有咁上下，唔可以走甩佢。」

港會守將 羅素