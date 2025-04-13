港台電視32 X on.cc東網同步直播 爭標關鍵戰！東方大埔駁火冇留手

東方尖刀 巴科爾

今日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場激爆冠軍關鍵戰，東方在旺角大球場主場硬撼榜首大埔。「綠戰士」賽前踢多1場領先東方4分，惟今季聯賽兩鬥東方卻未嘗一勝，且看今場能否復仇成功，兼趁機擴大領先優勢！（港台電視32及on.cc東網周日晚上6時同步直播）

東方聯賽頭兩循環作客大埔錄得1勝1和，主教練盧比度（Chino）呼籲全隊面對強敵要沉着應戰：「比賽係逐場計，何況大埔今場只要贏波，就好大機會捧盃，一定搏到盡，但大家唔使畀太大壓力自己，盡量畀到壓力大埔就可以。」壞消息是馬希偉及費利浦薩有傷在身，上陣成疑，拿亞累積5黃要停賽。

葉鴻輝：攻轉守做好啲 對於上周中在「賽馬會菁英盃」4強憾負，葉鴻輝表示全隊已收拾心情，盼隊友減少犯錯，以免讓對手有機可乘：「大埔近況好弗，但我哋都贏過佢哋，冇話邊隊秤先啲，佢哋反擊效率好高，所以我哋由攻轉守嗰吓，真係要做得好啲。」

大埔聯賽次循環曾在主場遭東方反勝，主教練李志堅盼球隊吸取教訓，目標全取3分：「應付死球同埋集中度要再加強，唔可以好似上場畀人追和之後，心態上放鬆晒，巴科爾肯定係東方最大殺着，一定要睇實佢。」

李志堅：咬緊牙關搏埋佢 「綠戰士」周三與理文爭入「菁英盃」決賽，惟「堅Sir」表示今場絕無保留：「老實講冇可能唔諗下場，始終過幾日就打，不過首要一定係搞掂呢場先，一場一場嚟。」陣容方面，除馮冠鳴停賽，以及馬高斯山度士提早收咧外，「堅Sir」指一眾主力皆可候命：「其實好多球員一直帶傷就住踢，好似上場馬卡雷拿都要擺後備先，去到季尾冇計，要佢哋完全康復真係好難，再抖嘅話已經係下一季，咬緊牙關搏埋佢喇。」

大埔菲臘 陳肇鈞