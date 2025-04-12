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世桌外晉級傅家俊轟出紀錄
香港桌球手傅家俊周四亮相世界錦標賽外圍賽次圈，以10比4淘汰比利時的20歲新星梅頓斯，力爭自2018年後再踏克魯斯堡劇院再近一步，下圈將與英格蘭球手斯索爭晉級。傅家俊今仗同時寫下紀錄，成為史上第7位在職業賽上打出一桿「16紅」清枱「破百」的球員。
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