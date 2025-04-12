男拔全新陣容爭連霸

蘇黎世3×3下月矚目開打 「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」昨日假奧海城商場舉行啟動禮及賽事抽籤儀式，拔萃男書院和協恩中學將於男、女子組力爭衞冕，前者更以全新陣容應戰，隊長劉志軒雄心壯志豪言要為學校爭取更多冠軍榮譽！

賽事踏入第5屆，吸引逾300間本地學校球隊報名參加，今年報名人數亦超額，成本地學界籃球年度盛事之一。今屆賽事分中學男、女子組，各有64隊參賽，上屆冠亞季殿軍被列為賽事種子球隊，當中上屆季殿軍由12強打起，冠亞軍則直入8強。

賽事定於5月10日展開小組賽，6月28日上演淘汰賽，兩階段均在基督教香港信義會信義中學舉行，決賽日於7月3日移師修頓場館上演。大會今年獲美國著名運動品牌SPALDING首次授權本地賽事，推出專屬球衣，晉級淘汰賽的48隊獲贊助訂製專屬版球衣，昨日上屆4強球隊亦派出球員展示新球衣。

蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂表示：「每次舉辦賽事都希望延續『我敢挑戰，熱血承傳』的精神，帶給學生特別的籃球賽體驗。今日將舉辦預熱嘉年華，會有香港心理衛生會及香港遊樂場協會合辦遊戲攤位，另外FIBA唯一認可、最高級別投籃訓練機亦將首次在港亮相，歡迎大家到場體驗。」

男子組力爭衞冕的男拔派出全新陣容，成員包括劉熙桐、劉志軒、黃卓熹及鄭旨言。隊長兼控衞劉志軒表示：「爭連霸有小許壓力，其實我們4人由中一起開始合作，之前贏過學界馬拉松初級組冠軍，默契不俗。重奪精英賽冠軍亦給予我們很大動力為學校爭取更多榮譽。」

協恩強陣求衞冕 至於上屆封后的協恩中學，派出何施澄、梁瑞昕、蔣曉琳和劉衍彤應戰，何施澄期望轉戰3人賽有好表現：「希望打好每場比賽，協助球隊衞冕。今屆我們4人都擁有射波和剷籃能力，3人賽對體能要求較高，比賽時間僅10分鐘下，要把握好每個機會。」■圖/文：余樂詩、李章杰