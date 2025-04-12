約基學沖奶茶最愛西多士

英超「紅魔鬼」曼聯下月30日訪港，與港隊合演友賽，球隊名宿約基昨日繼續進行宣傳活動，來到尖沙咀一間茶餐廳，聯同港隊中場顏卓彬學沖奶茶。「彬仔」在活動完結後稱這段經歷對自己而言相當特別，又笑言沖奶茶有一定難度。

顏卓彬：特別嘅經歷 繼前日新聞發布會後，約基昨日聯同港隊成員顏卓彬來到港式茶餐廳，兩人先跟店員學沖港式奶茶，之後一同品嘗茶餐廳美食。約基於活動後對多款食物讚不絕口：「最鍾意係法式西多士，花生醬加煉奶係幾好嘅配搭，味道唔錯，推薦大家去試吓！另外雖然我唔算太鍾意飲茶，但落咗啲蜜糖之後，令杯奶茶有啲甜味，更易入口。」

陪同約基出席活動的顏卓彬，笑言經歷夠新鮮感：「本身學沖奶茶已經夠特別，仲要同一位傳奇球員一齊去做，令我更加興奮，好開心約基都鍾意食啲我平時食開嘅嘢。」「彬仔」又指沖奶茶其實有一定難度：「個茶壺都幾重，同埋以為就咁沖落去就得，但原來要拉高啲，結果倒到周圍都係，好彩整出嚟幾好飲。」■圖、文：李浚湣