港台電視32 × on.cc東網 同步直播：理文傑志宿敵對決

艾華頓

港超聯前列大戰 今日「中銀人壽超級聯賽」尾場前列大戰，3哥理文於將軍澳運動場迎戰排第4的傑志。兩支宿敵今季3度交手，「黃黑軍團」錄得2勝1和，且看面對陷入頹勢的「藍鳥」，能否再次取得甜頭，藉此追趕榜首大埔。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時同步直播）

理文上仗以1比0險勝冠忠南區，保持爭標機會，暫代主教練朱兆基盼望乘勝追擊：「球隊喺呢個禮拜集中戰術部署，傑志好叻把握對手漏洞反擊，任何失誤都可能畀到機會對方，我哋要提升後防穩定性。」

安尼亞預期戰況緊湊 今季聯賽兩循環交手，理文獲1勝1和，惟前鋒安尼亞不會因此放鬆警惕，深信今仗仍一如以往緊湊：「除咗球員，相信每位球迷都好期待我哋同傑志決一勝負，因為每次交手都勁有火花，我哋要把握主場優勢，唔會令球迷失望。」

傑志上仗反負北區後，近3場聯賽兩度吞敗，目前落後榜首大埔9分，對於球迷上仗賽後直斥卡度素，中場顏卓彬指理解球迷不滿，惟強調全隊仍100%信任教練。「彬仔」承認後上爭冠機會渺茫，希望餘下賽事踢出爭氣波：「早排可能真係太高壓，大家都有啲攰，依家壓力反而冇咁大，希望放開嚟踢，享受番踢波樂趣。」

艾華頓威脅大「藍鳥」要睇實 「藍鳥」今季3鬥理文未嘗一勝，當中遭對方王牌艾華頓攻入2球，「彬仔」表示要加以防範：「無論入波或助攻，艾華頓喺理文都係排第一，當然仲有安尼亞同羅沙其他外援，我哋攻守轉換方面都要做好啲。」

馬查度