拍住導師做評述 潘浩俊︰緊張又刺激

至於另一「第12屆賽馬會青少年體育記者計劃」（JSR）的學員潘浩俊，今場則在導師李德能的帶領下為賽事評述。「阿俊」表示今次的實習極具挑戰性，期望吸取經驗後運用所學，繼續提升評述技巧，為觀眾帶來更多精彩賽事。

提到比賽尾段才出現全場唯一入球，為賽事掀起高潮，下半場參與評述的「阿俊」表示，今場讓他感受到球賽評述的緊張與刺激，又認為自己的表現有待進步：「下半場到尾段都未有入波，大家45分鐘裏面都好緊張，要一直落足眼力，加上開頭自己未熱身好，見到戲肉想講都會猶豫，擔心同拍檔疊聲令畫面唔好睇，好彩有『德能』（李德能）一路帶領住我哋入局，慢慢同拍檔適應評述個節奏。之前我都有留意東方同南區，今次令我更熟悉本地波同每個球員，如果再有機會，希望可以更順暢同精彩咁演繹畫面畀觀眾聽。」