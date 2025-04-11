顏卓彬：用高水準賽事提升狀態

英超球隊曼聯繼2013年與傑志上演友賽後，時隔12年再次訪港，代表港隊出席的顏卓彬表示：「曼聯上次嚟香港對傑志嗰陣，我仲係15歲左右，啱啱先上一隊跟操，我冇份落場淨係喺看台睇，冇諗過若干年後，輪到自己有機會落場對曼聯，我最期待同曼聯嘅隊長般奴（般奴費南迪斯）交手。」「彬仔」又希望今場能攻破「紅魔」大門，延續歷年港隊主場對外隊的入球紀錄。

備戰亞盃外計劃6.5友賽尼泊爾

港隊將於6月10日的「亞盃外」C組分組賽主場迎戰印度，「彬仔」就表示：「對到高水準嘅外隊機會真係好少，尤其是速度同強度高過本地聯賽好多，咁啱安排喺亞洲盃外圍賽兩個星期之前踢，對球隊備戰一定有幫助。所以我哋都唔會當係一場表演，反而會當係練習賽去幫我哋球員去提升狀態，希望對印度嘅時候有更好嘅表現。」港隊主教練韋斯活強調「亞盃外」的第二輪對出線資格至關重要，需透過對陣曼聯及尼泊爾的友賽做好準備，以提升隊伍默契及實力。