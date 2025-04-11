賽會派定心丸 曼聯有多名主力訪港

5.30襲大球場票價分9種 英超勁旅曼聯將於5月30日訪港，在香港大球場與香港男子足球代表隊友賽，主辦單位昨日召開記招，對於早前有消息指，曼聯在官方網站提供預售途徑，票價較低的6種門票已售罄，國際文娛管理有限公司主席金偉明解釋，上述門票僅為少數，強調仍有大量門票予公開發售。

9種門票分別為2,990元（廂房層）、2,990元、2,490元、1,990元、1,390元、1,190元、990元、690元、390元，其中大球場上層大部分位置，票價為1,190元，門票於今日中午12點在Cityline發售，每張門票需另收取100元手續費。

足總主席霍啟山、港隊主教練韋斯活、中場顏卓彬、主辦單位代表金偉明、曼聯名宿約基、巡迴賽及友誼賽主管基斯杜化高文等人出席記招，會上約基更向霍生送上曼聯球衣，其後一眾嘉賓拍攝大合照，為活動收尾。

金偉明記招後接受採訪，解釋未有以啟德體育園為比賽場地：「我傾好球會之後，咁啱有人快一步Book咗啟德，雖然兩個活動中間隔咗5日，但鋪番草皮要7日，所以我唔想用呢個場，因為班球員好矜貴，萬一受傷我有好大責任。」

金偉明：曼聯官網預售僅為少數 對於日前有報道指，曼聯在官方網站提供預售途徑，價錢較便宜的6種門票，更已全數售出，賽會解釋：「大家之前聽到有飛賣，嗰啲係曼聯留畀贊助商同球迷會嘅飛，嗰度得幾千張，所以公售仲有好多飛賣。」談到會否留起部分門票予足總，讓港隊球迷入場，金偉明稱有待研究。

「加拿祖卡斯米路都會嚟」 金偉明亦向球迷派定心丸，表示大部分主力都會來港：「今次我間公司第8次同曼聯合作，不嬲唔會Mark球員名，但今次有咁做，阿歷真度加拿祖同卡斯米路等大部分主力都會嚟，而且曼聯喺香港好多合作夥伴，如果今次冇乜主力到，佢都好難交代。」他續指賽前操練更開放予有需要人士觀看，作慈善用途，並指曼聯以三日兩夜的形式訪港，球員比賽後，會留港出席贊助商活動。

阿歷真度加拿祖（左）等大部分主力將會隨隊訪港。 般奴費南迪斯