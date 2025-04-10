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常規賽煞科前夕金塊大地震
NBA球隊金塊周二宣布因成績差劣，辭退主帥馬龍，另外總經理加雲保夫亦不獲續約。已穩奪季後賽席位的金塊近況未如理想，錄得4連敗，目前位列西岸第5位，但在常規賽僅餘3場下宣布換帥，令球迷意外。馬龍帶領金塊長達10年，2023年領軍贏得隊史首個總冠軍。
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