沙華列夫出局自責水平極差

世界網壇2哥德國的沙華列夫，周二於蒙地卡羅大師賽倒灶出局，這位賽事頭號種子，在男單32強領先1盤下，以6比2、3比6及5比7不敵意大利球手貝納天尼，無緣16強，他賽後自嘲「水平差得恐怖」。沙華列夫下周轉戰慕尼黑的ATP 500級賽事，期望主場出擊重拾狀態。