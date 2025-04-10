港會7人賽女子組外隊來襲 朱寶恩：期待對春武里

2025港會7人賽於5月16至18日，在香港足球會足球會舉行，主辦單位昨日舉行抽籤儀式，今屆賽事女子組有外隊參戰，傑志前鋒朱寶恩最期待與泰國球隊春武里交手。

賽事繼續分為正賽、女子組及大師賽3個組別，共30支隊伍參賽，足總總幹事張炎有、技術總監莫寧、港會主教練谷卓斯、薩拉沙、標準流浪的馬榕生、傑志女子隊主教練朱志光、梁蔚雅及朱寶恩等人出席抽籤儀式。

抽籤結果港隊U22編入B組，將與港會、李斯特城及阿爾克馬爾爭出線資格；D組標準流浪遇上韋斯咸、新加坡木球會及Larne FC。女子組賽事則由港會、TSL FC（前稱車路士足球學校（香港））、傑志、Wrexham AFC、Eastern Thunder及春武里6隊競逐。

傑志前鋒朱寶恩對有外隊參賽大感興奮，表示最期待與春武里交手：「之前外流時遇過泰國隊友，知道佢哋實力比較高，好想再挑戰佢哋。」效力TSL FC的宋麗雯同樣認為增設外隊，為賽事帶來新鮮感。圖、文：鄧文滔