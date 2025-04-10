肥彭補時12碼絕殺 冠忠南區先闖決賽

旺角大球場昨晚上演首場「賽馬會菁英盃」4強大戰，由B組首名冠忠南區與A組次名東方爭入決賽，最終南區憑史提芬彭利拿補時階段射入12碼一箭定江山，以1比0小勝對手，晉級5月1日的決賽。

冠忠南區是役派出顏翱天、趙聡悟及莊晉3名Ｕ22擔正，基斯及宋柱浩鎮守中路，佐佐木周負責派牌，為前鋒基哥利製造機會；至於東方則作出大幅度輪換，馬希偉未被列入大軍名單，兩大主力巴科爾和馬高斯同樣先列後備，林千裕、張文浩及李俊霆3位Ｕ22出任正選。

巴杜姆上半場宴客 冠忠南區初段採取主動，12分鐘，趙聡悟與基哥利撞牆後起腳，被東方門將廖富源接實。5分鐘後，東方出現黃金機會，巴杜姆禁區內被翟廷峯推跌，球證判罰南區12碼，惟巴杜姆親自操刀，卻被顏翱天救出，之後戰況陷入膠着，36分鐘，南區以容昊入替莊晉，半場互交白卷。

易邊後南區率先求變，57分鐘調入史提芬彭利拿及亞哥斯達加強攻力，東方其後亦調入馬高斯作牽制，61分鐘，顧斌禁區頂抽射，越楣高出，踢至73分鐘，東方再換入巴科爾及洛迪古斯，82分鐘幾乎收效，巴科爾長驅直進後起腳，同樣未能命中目標。眼看90分鐘未能分出高下之際，補時階段，亞哥斯達殺入禁區內遭林千裕剷跌，今次到南區獲得12碼，「肥彭」頂住壓力操刀一針見血，最終南區憑此入球小勝1比0，繼2022至2023球季後，再次闖入「賽馬會菁英盃」決賽。圖／文：鄧文滔、文嘉靖