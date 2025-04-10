衞冕雄獅迎挑戰

年度學界盛事「Panasonic學界籃球邀請賽」，將於下月強勢回歸，5月15日起一連4日於修頓場館爆發連場激戰。衞冕的英華書院和協恩中學在男子A組及女子W組分途出擊，前者有上屆MVP吳委峻及鍾子豪歸隊，挑戰賽事5連霸；至於精英賽冠軍協恩亦力爭連續10屆封后，兩隊能否悍衞霸主地位，值得期待。

籃球火繼續燃燒 英華書院於本年度學界賽強勢出擊，決賽加時下以43比36擊敗勁敵拔萃男書院，捧走港九區合併以來首個冠軍。英華今年由主控蔡浩東擔任隊長，帶領球隊於「Panasonic學界籃球邀請賽」力爭第9座冠軍以及5連霸。

由朱耀明領軍的英華陣容鼎盛，效力甲一香港東方的鍾子豪和吳委峻雖未能參與學界及精英賽，惟兩人在年齡未有限制的「Panasonic學界籃球邀請賽」雙雙回歸，加上去屆精英賽MVP蔡浩東，以及身高1米90的「雙塔」龍鑫和靳弘毅坐鎮內線，5位中六生最後一次參賽能否爆發小宇宙，勢成賽事看點。

吳委峻回歸學界賽場成焦點 英華去屆決賽憑吳委峻轟18分，帶領球隊以53比43擊敗聖若瑟書院，實現4連霸。這位得分後衞最終包攬得分王、三分王及最有價值球員3個獎項，今年他經過甲一球季洗禮後，回到學界賽場的表現成為焦點。英華於精英賽8強打出精彩一仗，第4節仍落後北角協同中學9分下反勝，盡顯韌力。惟最終無緣衞冕得季軍。隊長兼主控蔡浩東表示：「面對DSE，我們一班中六生仍然以奪冠做目標，承英華之傳統，秉承師兄教導，薪火相傳。英華籃兒，加油！搏盡無悔！」

互相鞭策爭連霸 學界「神之隊」協恩中學在今屆港九D1學界決賽，不敵英華女學校屈居亞軍，17連霸紀錄告終，令不少球迷大跌眼鏡。但這支學界傳統班霸，到精英賽回復王者本色，連場以大比數大勝對手，最終於決賽以85比53擊敗裘錦秋中學（葵涌），達成精英賽10連霸，實力毋庸置疑。

何施澄：要更硬淨 協恩上屆大熱奪得「Panasonic學界籃球邀請賽」冠軍，今屆繼續出擊爭取衞冕，隊長何施澄勉勵隊友做好自己：「希望大家心態可以更硬淨，不要那麼容易受外界的聲音影響，大家互相鞭策，每人走多步專注做好自己就可以。」

展望衞冕旅途，「施澄」期望球隊由防守做起，爭取連霸：「協恩一貫的優點以及傳統打法是防守壓逼、反擊打快攻及守護籃板，而板櫈深度亦是較優勝的地方，所有球員都有能力落場爭取好成績，希望大家由防守做起，每場比賽都以盡量減少對手的得分為目標，發揮自己最好的一面。」圖/文：余樂詩、李章杰