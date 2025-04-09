百米飛人突破9秒不是夢 Feldspar智能跑道測試完成

人類要突破9秒完成百米跑絕對不是夢！總部位於英國的技科公司Feldspar Limited（Feldspar），近日已成功完成首個傳感器的智能跑道功能原型的早期測試。這項由人工智能和實時數據分析支持的尖端創新，將重新定義跑道技術，為運動員提供物理優勢，並為教練、廣播公司及粉絲提供數據驅動的見解。

該原型技術正在申請專利，其將方向力從垂直動量轉換為水平動量，並使運動員能在雙腳踏上跑道時，獲得更多反彈和向前推進的力量。與包括巴黎奧運會跑道在內的傳統跑道表面相比，該跑道為運動員提供的能量回報，大約增加20%，跑道的實效性將提高大約20%，具體取決於運動員的能力及外部條件。

在精英體育領域上，要知道提升2%至4%的幅度，已經對比賽表現帶來明顯的影響，這一突破有望成為重大競爭優勢的關鍵所在。

減低能量消耗實現更快速度 Feldspar創新的能量轉換技術，可助運動員以更少的能量消耗，以實現更快的速度；同時，運動員所承受的身體衝擊亦得以減輕，從而能專注技術動作，而非單純依賴原始力量。此外，該技術還有助於降低疲勞，以及最大限度減低受傷風險，最終幫助運動員取得更長久、更可持續的表現。

這項新技術與英國最具潛力的年輕運動員合作進行了早期測試，效果相當理想，在速度提升、推進力增強及疲勞感降低等方面，都盡顯優勢；意味着可以更高效、更長久且更密集的訓練課程中，獲得更優勢的成績。

Feldspar創辦人兼港產CEO程孝慧（Alvina Chen）表示：「與英國最出色的年輕運動員作測試智能跑道，並獲得如此積極的效果，這個過程感覺非常棒。在過去兩年中，我們通過40多次反覆測試，孜孜不倦地改進原型，希望研發出最終達到標準的功能原型。Feldspar的使命是從零開始，全方位協助運動員提升表現；這項創新真正改變了運動地板技術，我們相信它將徹底改變運動與體育娛樂的領域。」

可徹底改變比賽方式 曾獲英國授勳的前奧運4x100米金牌得主、Feldspar的全球跑道戰略總監Darren Campbell表示：「這是一個里程碑，Feldspar的技術可以徹底改變運動員的訓練和比賽方式。通過直接從跑道表面採集實時性能數據，我們不僅提高了速度和效率，而且還將改變運動員及粉絲的消費和體驗方式。」