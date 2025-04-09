苦戰3小時過關麥維迪夫打到抽筋

這場「俄羅斯打吡」激戰了兩小時51分鐘，雙方共出現了36個破發點，最終9號種子的麥維迪夫以7比5、4比6、6比4獲勝，但他今仗打到筋疲力盡，比賽結束時要一拐一拐地走到網前與卡查諾夫握手，及向觀眾揮手致意，然後即要物理治療師為他腿部進行治療。

擊敗卡查諾夫奪紅土場首勝

曾奪得美網冠軍的麥維迪夫，今季初段的世界排名跌出前10，令他相當艱難，而自2023年羅馬大師賽後，他已陷入錦標荒，去年躋身印第安韋爾斯網賽決賽後，仍未有再闖決賽。一向都自稱不喜歡泥地賽的麥維迪夫賽後表示︰「這是我今季第一場紅土比賽，但不是我最喜歡的場地。我對自己的總體表現滿意，很期待下一場比賽。」下仗對面對法國的梅拿。此外，今個比賽有17位是世界排名前20的球手，當中包括祖高域、艾卡華斯及英國的祖柏等，他們將於稍後亮相。