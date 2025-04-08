相隔24年！港大男籃重奪大專盃

去年港大以第6名完成賽季，身為二年生的曾朗謙今屆終嘗冠軍滋味，他賽後表示：「對每一位隊友充滿信心，故最後搶分時未感緊張，只是會對自己表現感到不太滿意」，Kyle續道：「賽季前我們並沒有以冠軍為目標，沒預想到能拿到這個成績，感謝大家的付出，這是一個很夢幻的賽季。」

對於新季甲一將由晉裕轉戰上季冠軍南華，Kyle表示相當期待：「入到大球會當然很開心，但隊內競爭會更大，我會做好自己，珍惜每一次訓練機會，令自己有進步，亦想要感謝晉裕給我上場機會，讓我認清自己與甲一水平的差距。」對於與喇沙師弟翟晉德首度攜手奪大專盃冠軍，Kyle直言：「我們從小就是隊友，他擅長突破、我擅長投射，互相取長補短，默契已經去到最強，接下來5年都仍會是隊友，很開心能繼續跟他一起打球。」■■圖、文：李章杰