女足抵沙特首操陳詠詩：個場好靚！
港隊女足今晚作客沙特阿拉伯出戰國際友誼賽，昨日大軍展開首課操練。後衞陳詠詩受訪時表示已適應當地天氣環境，會盡力發揮出教練部署，為即將到來的6月亞盃外分組賽做好準備。
盡量發揮為分組賽「預熱」
經歷約14小時機程後，港隊女足抵達當地，下榻當地酒店稍作休息及用膳後，旋即前往比賽球場Prince Saud Bin Jalawi Stadium進行首課操練，後衞陳詠詩表示長途機程後略感疲勞，但球隊於酒店休息後，狀態已有所恢復：「因為啱啱踢完聯賽，然後又搭十幾個鐘頭飛機，點都會有啲攰，但好彩一嚟到酒店食咗lunch，之後又有時間休息，瞓番三個鐘頭，對我哋個狀態恢復好重要。」
兩隊於6月的亞盃外分組賽同樣分入G組，與同組對手提前碰頭，陳詠詩期望盡量發揮出教練部署要求，為分組賽預熱：「沙特嘅球場好靚，天氣比起香港更加舒服，教練都有一啲新嘅部署，我希望喺比賽當日可以發揮到佢嘅要求，再展望嚟緊嘅亞洲盃。」■■文嘉靖報道
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