女足抵沙特首操陳詠詩：個場好靚！

盡量發揮為分組賽「預熱」

經歷約14小時機程後，港隊女足抵達當地，下榻當地酒店稍作休息及用膳後，旋即前往比賽球場Prince Saud Bin Jalawi Stadium進行首課操練，後衞陳詠詩表示長途機程後略感疲勞，但球隊於酒店休息後，狀態已有所恢復：「因為啱啱踢完聯賽，然後又搭十幾個鐘頭飛機，點都會有啲攰，但好彩一嚟到酒店食咗lunch，之後又有時間休息，瞓番三個鐘頭，對我哋個狀態恢復好重要。」