湖人發威打雷當錫：多得皇馬鼓舞

NBA常規賽進入最後直路，已經鎖定西岸頭號種子的雷霆，昨日主場迎戰湖人意外輸波，「紫金兵團」憑當錫轟入30分，全隊6人得分上雙，最終以126比99勝出，穩住西岸第3位置。賽後當錫直言贏波要「多謝皇馬」。

湖人面對聯盟最佳戰績的雷霆毫不退讓，首節當錫火力全開，三分波5中3、單節攻入14分，率隊首節拉開42比32。次節湖人里夫斯和芬尼史密斯外圍開炮，以78比56完半場，並刷新雷霆今季半場失分最多紀錄。

穩住西岸第3席位 雷霆下半場嘗試收復失地，阿歷山大單節獨取11分，惟仍未能改變局面，第3節完湖人續以103比77領先。尾節中段雙方陸續收起主力，最後1分鐘「小占士」三分波開齋為比賽錦上添花，最終湖人客場作戰大勝27分。湖人戰績暫錄47勝32負，領先低1位的金塊1.5個勝場差，穩住西岸第3席位。

當錫貢獻全場最高30分、7個籃板和6次助攻，他賽後笑指因皇馬同日贏波而受鼓舞，又形容今場為關鍵勝仗：「西岸季後賽席位的競爭相當激烈，所以我們非常需要這一場勝利。」