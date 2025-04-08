訪保良局陸慶濤小學超過300位學生參與 理文教踢波攞滿Fun

2024至25年度「中銀香港足動校園體驗計劃」正進行得如火如荼，理文球會發展總監曾昭達，帶領教練團成員戴思聰、青年軍教練李康廉，以及艾華頓、安尼亞、鄭兆均、梁興傑及黃俊皓7位職、球員到保良局陸慶濤小學校訪，當日亦為「理文保良局盃2025」啟動日，一眾職球員向超過300名學生傳授經驗，熱鬧非常。■■圖/文：鄧文滔

理文去季以不敗戰績，首奪港超聯冠軍，收穫今季「亞冠盃2」分組賽資格，季前亦羅致周子謙等新兵加強實力，獲得「高級組銀牌」亞軍，目前在「賽馬會菁英盃」已殺入4強，有望繼2018至19球季後再度捧盃。

分組練習傳控射技術 是次活動共有該校超過300名同學參與，「達Sir」到場後，向他們介紹理文的背景後，眾人移師寶翠公園仿真草場展開訓練。同學在理文職球員引領下，分成3個小組練習傳、控、射等技術，安尼亞更開啟「暖男Mode」，當小朋友把皮球送入網窩，這位愛沙尼亞國腳不忘作鼓勵，並於訓練後主動跟他們擊掌。

放低煩惱安尼亞玩得投入 隨後到大家引頸以待的鬥波環節，理文職球員組隊與多名學生友賽，其中1場更要7位「黃黑軍團」代表和100位學生比賽，幾位職球員迅即被人海「淹沒」，令場面倍添歡樂，最終理文職球員與所有學生拍攝大合照，並派發球會紀念Folder及比賽門票。

在活動期間樂在其中的安尼亞，笑言與小朋友相處，使他能夠暫時忘記煩憂：「雖然早排因為踢國家隊，要飛嚟飛去搞到好攰，但見到班小朋友，令我特別起勁，我仲見到幾位同學天分幾好，如果佢哋想做職業球員，就要繼續努力啦！」至於就讀小學四年級、該校校隊門將林卓楠就表示，從梁興傑身上獲益良多：「頭先哥哥教我點做好步法，當對手進攻嗰陣，可以反應到去救波。」