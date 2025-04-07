周敏李佩沛合轟41分 理大女籃大專盃7連霸

香港大專盃籃球賽昨於修頓場館上演冠軍爭奪戰，頭場女子組衞冕之師理工大學強勢出擊，憑周敏和李佩沛分別轟入21分及20分、全隊5人得分上雙，終場以88比78擊敗香港大學成功衞冕，達成7連冠偉績。

88:78擊敗港大 修頓場館首度啟用全新LED計分屏幕、計時器，以及合乎FIBA規格的籃球架，對比舊版分板增設顯示球員姓名功能，不過外觀上仍未完工。甫開賽，理大全場緊迫防守奏效，中鋒朱寶恩初段成功壓制馬丹鳳，加上李佩沛火力全開首節轟11分，助理大以22比14領先。

次節理大李佩沛手感保持火熱，連傳帶攻擴大領先至26比16，逼得港大教練陳翊麟叫停比賽調整，回場後中鋒馬丹鳳狀態回勇，單節袋9分、包括1記三分，率隊拉近比數。理大則有周敏頻頻殺入顏色地帶得分，聯手後衞蔣思琪飆三分彈，半場繼續領先45比36。

易籃後，理大輪到姚采芸和Lee Joanne Herslin搶分，帶領球隊以68比52領先進入最後一節。港大眾將仍未言棄，馬丹鳳內外開弓怒轟全場最高的34分，聯手射手陳雅怡急起直追，惟比賽所剩時間無幾並已錄滿隊犯，最終理大以88比78勝出，締造7連霸創舉。

圖、文：李章杰