女足赴沙特 張煒琪：要重新適應
港隊女足周二作客沙特阿拉伯「拍跳」，大軍於昨日凌晨出發。不過相隔半年再重返港隊的前鋒張煒琪，受訪時卻承認自己狀態未足；同時她又指自己今季因在球會傑志慣常擔任翼鋒，因此需要時間重新適應中鋒位置。
狀態未足仍會全力以赴
港隊22位球員連同主教練列卡度、足總女足經理黃若玲等職員，是日凌晨齊齊出發。前鋒張煒琪因撞正五人亞盃外，早前缺席了省港盃和Pink Ladies Youth 國際賽，相隔半年後再代表港隊出戰十一人比賽，她坦言要時間適應：「始終好耐冇跟大家一齊練波，五人同十一人比賽有啲分別；同埋今年喺球會踢翼，同港隊踢嘅正中鋒位置，都有啲唔同，所以仲重新適應緊，當然有少少吃力，但我會繼續努力。」
此外，「煒琪」承認自己狀態未足，惟強調仍會全力以赴：「練完球會、五人同十一人，有時肌肉都會攰，甚至未必瞓到覺，體力支撐唔到，所以狀態會有啲下跌。但自己心態都冇改變，想趁依家仲有氣有力，幫球會、港隊出一分力 ！」
圖、文：李浚湣
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