女足赴沙特 張煒琪：要重新適應

港隊女足周二作客沙特阿拉伯「拍跳」，大軍於昨日凌晨出發。不過相隔半年再重返港隊的前鋒張煒琪，受訪時卻承認自己狀態未足；同時她又指自己今季因在球會傑志慣常擔任翼鋒，因此需要時間重新適應中鋒位置。

狀態未足仍會全力以赴

港隊22位球員連同主教練列卡度、足總女足經理黃若玲等職員，是日凌晨齊齊出發。前鋒張煒琪因撞正五人亞盃外，早前缺席了省港盃和Pink Ladies Youth 國際賽，相隔半年後再代表港隊出戰十一人比賽，她坦言要時間適應：「始終好耐冇跟大家一齊練波，五人同十一人比賽有啲分別；同埋今年喺球會踢翼，同港隊踢嘅正中鋒位置，都有啲唔同，所以仲重新適應緊，當然有少少吃力，但我會繼續努力。」