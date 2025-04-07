開齋助連勝安沙：保證會更落力

26歲的加納中堅安沙今場助攻助守，上半場接應伊巴謙傳中後射入，為球隊拉開領先優勢，於季中加盟的他對自己今場表現感到滿意：「我今年嚟香港落班，就係想幫球隊贏波，頭先可以入到自己今季第一球，總算叫做達成咗一直以嚟嘅目標。」他表示為備戰今場球隊早已做足準備，並沒有因為對手排名較低而怠慢：「呢場對於我哋嚟講好緊要，所以我哋成個星期又做Gym又加操，目標就係要保持最Fit嘅狀態去應付港會，嚟緊每一場無論面對邊隊，我哋都唔會鬆懈，盡力爭取更加高嘅排名。」