標準流浪逃出地獄挫港會

至於昨日另一場「港超聯」好波，則有「包尾大幡」港會主場出擊，於香港足球會足球場迎戰標準流浪。最終流浪憑雷仙奴射入12碼，以及安沙和伊巴謙各建一功，以3比1擊敗港會，並且升上聯賽榜第7位。

雷仙奴安沙伊巴謙齊建功 港會派出費查把關，羅素鎮守中路，薩拉沙夥拍奧斯卡控制中場，陳灝及里奧肩負起入球重任，史加利則在後備席待命；流浪陣容方面，今場由陳冠燊把關，林遼太夥拍梁煒烽扼守後防，巴拉克控制中場，雷仙奴、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟。

開賽僅7分鐘，港會林澔希禁區內犯手球，球證直指12碼，由雷仙奴操刀射入，為客隊先開記錄。16分鐘，安沙接應伊巴謙傳中門前燙入，流浪火速領先到2球。21分鐘，落後的主隊傳來壞消息，奧斯卡因傷退下火線，由黎皚韜入替。40分鐘，陳灝右路射遠柱，皮球中柱彈出後里奧執雞射入，可惜港會越位在先，被判入球無效，流浪兩球在手返回更衣室。

易邊後，雙方節奏放緩下攻勢欠奉。66分鐘，港會換入史加利及關歷克以加強攻力，惟直到補時階段，伊巴謙接應迪高直線射成3比0。雖然流浪馬榕生禁區內侵犯港會關歷克，球證檢查VAR後判罰12碼，由里奧射入，為港會破蛋，但流浪仍以3比1成功衝出「地獄」。

圖、文：文嘉靖