下半場3破九龍城大門 大埔大逆轉力保榜首

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」連場好戲，頭場「1哥」大埔作客深水埗運動場，與九龍城正面交鋒。結果「綠戰士」憑陳肇鈞梅開二度，以及加比爾建功，以3比1反勝有姜𠗕賢先開紀錄的九龍城，以4分領先東方續居榜首，但踢多1場。

九龍城今仗派出迪高負責中場掃蕩，何瀧浩和陳文輝支援卡朗、林學曦及袁世傑爭取入球，辛尼和尼天奴先列後備；「綠戰士」方面，復任正選的奇雲莫雷拉，與加比爾鎮守中路，陳肇鈞、帕特華維迪及馮冠鳴組成中場鐵三角，盧卡斯復出數胡。

大埔4分鐘幾乎打開紀錄，姜𠗕賢禁區內拉跌盧卡斯，球證直指12碼，但伊高沙托尼操刀被李瀚灝救出。15分鐘，大難不死的的九龍城轉頭憑陳文輝開出角球，姜𠗕賢後柱勁射成1比0，助球隊領先1球入更衣室。

馬卡雷拿︰良性競爭搶正選 「綠戰士」換邊後隨即以馬卡雷拿入替奇雲巴迪，加強攻力，59分鐘，大埔終於追平，加比爾接應伊高沙托尼角球，頂成1比1，3分鐘後，主隊幾乎再度領先，林學曦回傳，卡朗禁區頂附近起腳中柱彈出。74分鐘，盧卡斯傳向後柱，伊高沙托尼第一時間傳中，助攻陳肇鈞射成2比1，3分鐘後，陳肇鈞接應馬卡雷拿傳送再入1球，為大埔埋齋贏3比1完場，暫以4分領先東方續居榜首，但踢多1場。

馬卡雷拿（Michel）今仗於半場後備入替，表現活躍並送出1次助攻，他指球隊季中羅致幾位新兵後，隊內競爭激烈，驅使他每當有落場機會，俱盡全力爭取表現：「季中多咗幾個新兵之後，大家練波同比賽都好搏命想爭正選，呢種良性競爭對球隊爭冠有好大幫助，我哋會繼續努力，令教練有『幸福的煩惱』。」

圖、文：鄧文滔