體育

希堅斯衝擊奧蘇紀錄

希堅斯爭取在5周內第2次贏得排名賽錦標，又近一步，這位桌壇「巫師」上周五在巡迴錦標賽，以局數10比7淘汰鶴健士，生涯第58次躋身排名賽決賽，追貼奧蘇里雲保持的64次紀錄。
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