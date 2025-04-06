美國傳媒日前爆料，繼「甜瓜」安東尼確定入選今年籃球名人堂後，杜域侯活亦會在首次提名下「一擊即中」，最終入選名單於NCAA 4強賽中公布。現年39歲的「魔獸」，效力過魔術、湖人、火箭、鷹隊、黃蜂、巫師及76人等7支NBA球隊，8度入圍全明星及年度最佳陣容，其後曾到台灣加盟桃園永豐雲豹。