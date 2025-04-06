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F1日本站韋少排頭位
F1日本站昨日上演排位賽，從紅牛二隊「升呢」到一隊的角田裕毅家鄉出戰失威而回，在Q2出局，今日正賽以第15位起步，其隊友兼衞冕總冠軍「韋少」麥斯韋斯塔本，連續4年奪得此站頭位，打破維度爾保持的紀錄，麥拿侖雙雄諾利斯及比雅斯迪則排第2及3位。
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