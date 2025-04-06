UTS網賽10月落戶啟德體藝館

世界網壇近年正全力推行的ＵＴＳ（Ultimate Tennis Showdown）網球巡迴賽（圖），10月將首度落戶啟德，在可容納萬名觀眾的啟德體藝館上演一連兩天的精彩激戰。上屆總冠軍澳洲的米納爾與中國1哥張之臻，以及魯列夫已落實來港爭冠。

這個每站僅邀請8位頂級球手爭逐的賽事，加入音樂及燈光效果，每場設有時間規限，進行4節8分鐘直接得分制，將比賽與娛樂融合，香港作為今年度ＵＴＳ第3站，10月14及15日在啟德體藝館上演。

張之臻魯列夫落實參戰

ＵＴＳ昨日在法國尼姆站比賽中場時間舉行獎座交接儀式。受邀出席的中國香港網球總會會長鄭明哲在儀式上表示：「ＵＴＳ香港將是首次在亞洲舉行，也是2025年唯一的亞洲站。ＵＴＳ不單是一個網球比賽，它將體育競技與娛樂表演完美融合，是一個屬於香港的超級盛事」。賽會宣布其中3位參賽球手，包括衞冕總冠軍澳洲的米納爾、中國1哥張之臻、以及2024年贏得香港ＡＴＰ網賽的魯列夫，其餘球手稍後公布。