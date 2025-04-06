肯迪頭槌絕殺北區2:1贏傑志

昨日港超聯尾場，傑志在旺角大球場主場迎戰北區，「藍鳥」雖有利亞倫先開紀錄，惟北區之後靠肯迪梅開二度，反勝2比1。傑志全失3分後，現時踢多1場兼落後榜首大埔6分，要後上奪冠難度極大。

「藍鳥」今場中堅由艾里奧夥拍鄧達思，鄭展龍與顏卓彬坐鎮中場，箭頭為迪美路夫及鐘樂安。北區方面，丹尼路及基拿美鎮守後防，肯迪在中場派牌，倒戈的戴子軒與黃偉國攻堅。北區初段反客為主，開賽不足1分鐘，艾利安突放冷箭，惟角度太正。2分鐘基拿美接應角球，混戰中一抽又被泰利接實。傑志站穩陣腳後反撲，9分鐘鄭展龍篤前，迪美路夫半單刀卻射斜。踢至30分鐘，迪美路夫落底傳中，利亞倫無人看管下撞入，傑志半場領先1球。

讚新兵改善防守能力 易邊後北區反撲，戴子軒交前，傑志後防未能及時解圍，肯迪快腳射入，52分鐘追成1比1。8分鐘後肯迪禁區內被艾里奧拉跌，球證黃偉倫一度判出12碼，但翻查VAR後，指丹尼路較早前侵犯鄭展龍在先，傑志逃過一劫。補時階段，肯迪接應羅港威傳中頭槌絕殺，北區贏2比1，「藍鳥」近3場第2度失分。

是役「起孖」成為北區反勝功臣的肯迪，賽後相當興奮：「我哋成功憑積極跑動同傑志抗衡，大家最近練波非常落力，相信球隊可以升番上中游！」北區近期豪取3連勝，肯迪認為球隊於冬季轉會窗簽入新兵後，實力大幅提升：「幾個新兵好強壯又叻頂頭槌，防守有明顯改善。」

圖/文：李浚湣