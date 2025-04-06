重返勝軌！理文1球挫冠忠南區

昨日港超聯頭場，冠忠南區坐鎮香港仔運動場，迎戰上周告負的理文。最終「黃黑軍團」憑艾華頓初段一箭定江山，以1比0小勝完場前有川瀨浩太被逐的冠忠南區，全取3分。

艾華頓早段定江山 南區由亞哥斯達聯同基斯控制中場，史提芬彭利拿、積遜及艾華組成前線三叉戟；理文亦有不少變動，張憙延、杜度、金旻奎及刑滿復出的立花稜也擔正。開賽不足1分鐘，張憙延左路傳中，安尼亞12碼點附近撞射斜出，4分鐘後，艾華頓右路推大位射破伍瑋謙十指關，29分鐘主隊幾乎追平，「肥彭」接應積遜罰球，頭槌中楣彈出，理文半場領先1比0。

南區換邊後調入黎格爾，改善中場截擊力，49分鐘，陳潤潼斬入禁區，積遜近門迎頂被陳嘉豪救出。63分鐘，翟廷峯傳中，杜度頭槌解圍，陳潤潼衝前起腳，被陳嘉豪救出。67分鐘，南區派基哥利入替積遜，4分鐘後幾乎扳平，亞哥斯達開出角球，宋柱浩頭槌中柱彈出。其後保利臣頭槌攻門，球證觀看VAR後指川瀨浩太混戰中犯手球，判罰12碼並向川瀨浩太出示紅牌，惟艾華頓操刀被伍瑋謙救出，理文最終小勝1比0。

川瀨是役被逐，意味缺席周三對東方的「賽馬會菁英盃」4強，領隊貝可泓（Calvin）直言不同意球證決定：「第4球證同我哋講，話川瀨蓄意阻止個波入網，要罰紅牌，我哋一定唔同意，但對球證嘅主觀判決唔再講咁多喇。」

圖/文：文嘉靖、鄧文滔