港會求脫榜尾駁火標準流浪

港會後衞 積施利

港會今季各項賽事對標準流浪，錄得3戰全敗，今日再遇，主教練谷卓斯有信心搶分而回：「雖然今季輸過畀流浪3次，但差距愈嚟愈細，聯賽次循環我哋頂到下半場補時先輸，返到主場應該會醒神啲，只要大家放膽進攻，唔係冇機會。」值得一提，季中加盟的鄭進泓繼續養傷，無法候命。

奧斯卡同隊友漸見火花 2月從深水埗轉到港會的奧斯卡，指流浪反擊效率高，務必謹慎應對：「流浪比較鍾意縮後嚟踢，搵機會打反擊，而且雷仙奴好爆得，我哋組織嗰陣唔好咁易斷纜，唔可以咁容易畀佢哋埋門。」他又指已逐漸與隊友產生火花，盼順利為球隊搶分。

標準流浪上仗於「賽馬會菁英盃」分組賽以1比0贏冠忠南區，可惜仍無緣晉級，助教林嘉緯認為球隊表現比預期好，對未能衞冕感可惜：「球隊整體部署都見到成效，但因為南區防守穩陣，冇辦法入多粒，如果開頭傳中嗰球入到嘅話，成場戰局就唔同晒。」今日作客港會，「嘉緯」提醒球員要保持主動：「港會埋身好強，加上個場窄，成場波一定係來來回回好快，我哋要喺前場多啲主動壓逼。」

法蘭度：對抗性唔可以輸 後衞法蘭度表示港會近期狀態回升，加上作客更添難度，會盡力在對抗性上爭取優勢：「上場港會逼和東方已經見識到佢哋嘅實力，不過我哋人腳唔輸蝕，今場絕對唔可以畀佢哋有機可乘。」

標準流浪箭頭 雷仙奴