on.cc東網直播 大埔乘勇出征九龍城

大埔翼鋒 伊高沙托尼

今日「中銀人壽香港超級聯賽」安排兩場好戲，頭場1哥大埔作客深水埗運動場鬥九龍城，前者為保榜首優勢，乘勝出擊絕不留手（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；尾場榜下游大戰，包尾大幡港會主場出擊，於香港足球會足球場鬥標準流浪，且看3分誰屬。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

九龍城上場多踢一人下，仍以3比4不敵北區，主教練陳銘剛對賽果感失望，盼今日對大埔做得更好：「大埔依家勢頭好好，我哋會作出針對性部署，避免重覆上場嘅錯誤，希望喺主場球迷支持下，製造到驚喜。」陣容方面，邵昀俊因手指骨折缺陣，尼天奴仍有傷在身，上陣成疑，曾錦濤則累積5黃停賽。

封天詠：保持百分百集中 小將封天詠上場為九龍城第二度擔正，形容自己表現不過不失，「上場入局比較慢，事後睇番有啲位唔太滿意，跑動可以再積極啲。」封天詠續指是役面對強敵，絕不能再鬆懈：「就算對手踢少個，或者我哋領先1球都好，唔可以抱住僥倖心態，尤其對住大埔咁勁嘅對手，要挑戰佢哋就要保持百分百集中。」

大埔守將杜國榆（Remi）今季備受重用，對上9場聯賽全部擔正，最近在馬高斯山度士養傷長抖下，更被委以重任客串中堅，他直言問題不大：「作為球員，最緊要有得踢，其實一開始要啲時間適應，好彩加比爾好出色，非常容易夾，『堅Sir』（李志堅）同隊友又畀我好大信心。」

杜國榆唔敢輕視對手 今季爭標形勢相當緊湊，Remi指今日不能輕敵：「港超今季冇一場易踢，每個對手都值得尊重。好似九龍城對傑志都攞過3分，對強隊踢得幾好，如果唔集中嘅話，隨時會失分。」陣容方面，上場因傷缺陣的盧卡斯及李家豪已告復操，惟未知能否趕及上陣。

九龍城中場 迪高