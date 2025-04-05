香港國際場地盃李思穎強勢爭牌

UCI二級賽香港國際場地盃，於本月19至21日假將軍澳香港單車館舉行，賽事同為全運會場地單車測試賽，獲世界各地逾150位車手參加。港隊精銳盡出，2月於亞錦賽奪得1金3銀1銅的「小女車神」李思穎主場力爭佳績，門票即日發售，正價票價為港幣50元。

香港站賽事吸引來自日本、南韓、美國及澳洲等國家及地區車手參賽，另外賽事作為全運會測試賽，亦有來自澳門、廣東及雲林等車手參加。港隊今站派出28名車手上陣，男子隊成員包括朱浚瑋、繆正賢、杜棹熙及翁浚皓等；女子隊則由李思穎、楊倩玉及梁寶儀等人領軍，亞錦賽勇奪獎牌的青年組車手吳繹斐、馬繹善及吳保利亦會登場。

李思穎（Ceci）2月在場地單車亞錦賽捕捉賽奪得成年組生涯首金，另外贏得3銀1銅，她期待主場出擊：「暫時未知會參加甚麼項目，但今次比賽沒甚麼壓力，會好好享受主場氣氛。留意到Yumi（梶原悠未）可能參賽，希望有機會再次挑戰她。」Ceci表示奧運失利成為推動力，近月比賽喜見訓練成果：「奧運後知道與世界級選手差距甚遠，希望盡快追上她們。」

吳保利兼顧DSE有壓力 18歲新星吳保利在亞錦賽青年組奪得競輪銅牌，今次是其首次主場出戰國際賽：「有點緊張，希望在主場觀眾面前有好成績，我應該會參加團體競速、競輪賽及爭先賽。」這位就讀粉嶺禮賢會中學的應屆DSE考生，指挑戰頗大：「早上考完DSE，下午又要去做健身或是踩車，壓力都幾大，盡量分配好時間。」■圖、文：余樂詩

賽事詳情

地點：香港單車館

日期：4月19至21日

門票：單日標準票港幣50元、優惠票港幣30元

訂購網址：www.urbtix.com