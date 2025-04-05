陳肇鈞膺3月份MVP

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及中國香港足球總會合辦，港超聯3月份最佳球員，經專業評審團遴選後，由效力大埔的陳肇鈞（Philip）當選，成為今季首位獲獎的本地華人球員。

今季首位華人獲獎 3月本地舉行了8場盃賽及15場聯賽，「最佳球員」競逐相當激烈，最終陳肇鈞以約48%得票率，力壓東方射手巴科爾、隊友馬卡雷拿及伊高沙托尼當選。上季兩度當選「每月最佳球員」，季尾更首度榮膺「香港足球先生」的Philip（圖右），從大埔足球會會長葉吳彬彬手上接過獎座後表示：「今季一直背負住上季嘅壓力，自己表現可能有啲飄忽，好怕連上季一半水準都交唔出。好彩經過調節後，為球隊貢獻多咗，覺得自己好似喺壓力中走出嚟。」

大埔在3月踢了5仗獲4勝1負佳績，Philip月初在「冠忠巴士六十週年足總盃」對傑志一役客串前鋒，職業生涯首度大演帽子戲法；其後在對東方及理文的聯賽又各建一功，3月共攻入5球後，今季已有11球進帳，創下個人職業生涯新高，他強調並沒有刻意要打破紀錄：「以往入波數字總係到10球就停，今季原來入咗11球，感覺有啲奇妙，最大功勞一定係『堅Sir』（大埔主教練李志堅），佢一直鞭策住我。」■鄧文滔報道