同亞盃外對手沙特拍跳 列卡度：唔擔心「露底」

港隊女足下周二作客與沙特阿拉伯「拍跳」，足總早前公布22人決選名單。大軍周四晚續於將軍澳足球訓練中心（ＦＴＣ）操練。對於與6月份亞盃外對手在友賽碰頭，主教練列卡度（Rambo）稱不擔心實力會「露底」，同時透露港隊在5至6月份至少再有兩場友賽。

港女足由周一起已在ＦＴＣ展開操練，明日凌晨啟程到沙特。對比初選，決選名單剔除兩名民和公民後衞冼仲意及郭藹嵐，傑志門將梁蔚雅亦名落孫山。

小組目標晉級 港隊在6月底舉行的「2026年女子亞洲盃」外圍賽抽入G組，同組包括菲律賓、柬埔寨，及今次友賽對手沙特阿拉伯，Rambo對此表示問題不大：「首先場友賽喺抽籤前已經安排咗，同埋現今好難『收收埋埋』，上網就睇到我哋過去嘅比賽。」

提到出線形勢，Rambo直言小組最強必屬菲律賓，沙特實力同樣不容忽視，惟仍會以晉級做目標：「沙特喺西班牙教練帶領下有相當進步，世界排名都顯著提升；菲律賓就唔使多講，屬於世盃常客，陣中有唔少來自美國及澳洲嘅歸化兵。港隊當然想晉級，目標頭兩場贏咗先，再睇吓尾場對菲律賓會發生啲咩。」Rambo又透露港隊5月將赴不丹出戰三角賽，6月份則計劃赴柬埔寨出戰亞盃外前，到鄰近地方踢多1場友賽。■圖、文：李浚湣

22人決選名單

門將：李懿茵（仁足社）、吳卓蔚（和富社企）

後衞：朱素君、鍾貝琪（傑志）、陳詠詩、王素嫻（沙田）、馬澤純、胡彩瑤（仁足社）

中場：高栢齡（打比郡）、韋婉婷（高雄先鋒）、傅昭文、何玫薇、蘇鎧霖（傑志）、陳綺馨、陳穎霖、馮雪雯、梁匡蕎、曾麗薇（仁足社）、陳穎晴、關詠瑜（民和公民）

前鋒：張煒琪（傑志）、黃芷翹（民和公民）