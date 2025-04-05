港台電視32 × on.cc東網 同步直播：冠忠南區鍊理文

趙聡悟

港超攔路虎遇衞冕雄師 今日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場大戰，冠忠南區坐鎮香港仔運動場鬥「3哥」理文。上周慘負的「黃黑軍團」爭標形勢被動，再無失分空間，南區近況亦未如理想，但今季面對強隊不乏佳作，隨時再扮演「攔路虎」角色，必定打甩髀！（港台電視32及on.cc東網周六下午3時同步直播）

南區上周聯賽以1比3不敵傑志，遭逢兩連敗，領隊貝可泓提醒球員做好防守，同時因下周三要出戰「賽馬會菁英盃」4強，今仗或作輪換：「大家唔好見理文啱啱大比數輸波就鬆懈，場上任何時間唔夠集中，一定會付出代價，不過有啲傷兵未好番，我哋會做輪換，確保以最佳陣容迎接『菁英盃』4強。」

趙聡悟盼把握對手失誤 南區今季各項賽事已與理文交手3次，趙聡悟（Sohgo）表示雙方已非常「熟路」，他又預期「黃黑軍團」上周吞敗後，今仗必定力求反彈，希望做好反擊製造威脅：「雖然大家好清楚對方踢法，但理文上場輸得咁轟烈，一定搏老命，希望把握佢哋失誤，憑快攻入到波！」

理文上仗前列大戰，以3比7不敵「1哥」大埔，暫代主教練朱兆基承認賽果對球隊造成衝擊，強調球員不能因此氣餒，要盡快收拾心情：「輸咗一場咁緊要嘅賽事，球員信心點都有影響，所以喺呢個星期除咗集中備戰之外，都用唔同方法去鞏固番球員嘅信心。雖然聯賽踢到第3循環，但仍然有好多變數，我哋仲有7場，每場波都咁重要，我哋唔會因為一場失利就氣餒。」

余煒廉避免早段落後 後衞余煒廉坦言目前爭標形勢被動，但深信球隊已吸取教訓，今日會加強防守，避免過早失球：「上場發揮認真麻麻，畀對手把握到我哋嘅漏洞，所以今個星期都集中檢討減少失誤，同點樣提升把握力。香港仔個場不嬲唔易踢，希望踢出應有水準，唔好再喺早段失波，同盡快先開紀錄。」 惟保連奴因次循環對南區領紅被「加監」，今日需要停賽。

安尼亞