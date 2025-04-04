等足5年火箭50W重返季後賽

自「大鬍子」占士夏登2020年離隊後，火箭經過長達4年的重建，今季表現更搶鏡，成為西岸勁旅之一，香港時間昨晨主場以143比105大勝爵士後，更迎來今季第50勝（圖），提前5場鎖定西岸前6躋身季後賽，並且榮膺西南賽區冠軍。

今仗面對西岸「包尾大幡」爵士，火箭憑謝倫格連及迪倫布魯克斯分別為球隊貢獻22及21分，以143比105贏波而回，將戰績改寫至50勝27負，穩固西岸第2的位置，並且成為雷霆之後，今季西岸第二支50W球隊，也是現時聯盟第6支獲得季後賽入場券的球隊，其餘5隊則為雷霆、騎士、塞爾特人、76人及溜馬。

公鹿列拿特有望季後賽復出 此外，3月因為右小腿出現血栓的公鹿球星列拿特，有望在季後賽前復出。據悉，其醫療團隊認為這位34歲控衞康復進度理想，並透露︰「列拿特現已進行一些輕度訓練，期望接下來的一星期或一周半的時間，可以通過相關檢查，繼而展開對抗性的訓練。」目前公鹿暫排列第6，領先第7的魔術5個勝場，在常規賽餘下7場的情況下，公鹿很大機會就直入季後賽。