迎戰金夫人盃張瑋桓：有信心護級

為備戰本月8至12日於印度舉行的金夫人盃，香港女子網球隊昨在體院進行賽前集訓，並於今早起程前往當地，提前熟悉場地。上屆帶領港隊升班亞大區第一組的「一姐」張瑋桓（Eudice），直言有信心打入前4護級：「雖然將會是硬仗，但相信我們能同心協力贏下比賽！」

今赴印度提早「踩場」 今屆港隊與東道主隊印度、新西蘭、南韓、中華台北，以及同樣於今年升班的泰國隊進行單循環賽，前兩名晉級升班附加賽，第3、4名不升不跌，至於第5、6名則於來年降班。陣容方面，港隊今屆派出4位大將，包括張瑋桓、王康怡（Cody）、胡可澄及伍曼瑩。Eudice直言今屆目標以護級為主：「隊友們練出默契，場外關係也不錯，故有信心在第一組完成護級。今次對手過往曾有交手，大家對彼此都有了解，一定將都會是硬仗，但仍有贏的機會。」港隊去年曾負泰國，Eudice指今次會爭取一雪前恥。

張瑋桓與王康怡為多年雙打好拍檔，不過近年他們分途組隊作賽，Eudice對此表示：「我這段時間較注重單打項目，全因於我們想多打WTA級別賽事累積經驗，而目前我跟Cody的排名未能報名WTA，所以暫時分開作賽，等各自排名升高後再一起打，今年計劃好要與Cody重組女雙，為全運和亞運做好準備。」

■■圖、文：李章杰