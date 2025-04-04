港會七人賽首邀外地女足參戰

今年港會七人賽3支外地女足為來自威爾斯的域斯咸、泰國的春武里及新加坡的Eastern Thunder，其中以域斯咸名聲最響。這支女足於上季威爾斯超聯名列第4，而球會班主正是荷里活男星賴恩雷諾士及麥艾亨尼，「星味」十足。

域斯咸行政總裁Michael Williamson表示：「我們十分興奮女子隊首次參加香港足球會七人足球賽賽事。能夠受邀參與這項歷史悠久且成功的賽事，是對我們球隊的認可，也為年輕球員提供絕佳的機會。這不僅是我們球隊首次在亞洲參賽，還能讓球員在節奏快速的比賽中迎戰高水準的對手，讓無論是主隊或是U19 隊，作為這個成功賽季的完美句號。我們期待5月在香港足球會七人足球賽出戰！」至於另外兩支球隊，春武里曾兩度奪得泰國女子甲組聯賽的冠軍，而來自新加坡的 Eastern Thunder則是新加坡女子全國聯賽的球隊之一，今次來港定必有一番龍爭虎鬥。■文嘉靖報道