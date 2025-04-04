由英甲到港超迎接新挑戰 泰利目標證明自己

在港超賽場上，門將位置起用外援並非常見，但傑志今季卻意外簽入身高達1米91的英格蘭年輕門將泰利（Fynn）。由英甲轉戰港超，Fynn視作一個挑戰：「我唔認為嚟香港踢傑志係倒退，因為香港足球水平唔低，有唔少好球隊，自己仲後生，未來嘅嘢冇人知，希望透過今次機會證明自己，目標踢更高水平嘅足球。」■圖、文：李浚湣（部分相片由受訪者提供）

年僅22歲的泰利，上季效力英甲球隊彼德堡，惟各項賽事僅上陣9次，聯賽更多次不入大軍名單，他承認離隊是為了尋求更多機會：「年輕球員需要多啲出場，但上季喺英甲冇攞到我認為應得嘅比賽時間。夏天除咗傑志外，冇收到其他海外球會邀請，多數都係來自一啲英格蘭低組別聯賽。」對於其同鄉泰法蘇尼，於冬季轉會窗亦由韋甘比外借至另一港超球隊理文，Fynn稱樂見此趨勢：「我認為每個地方嘅聯賽，能夠盡量擁有唔同國籍球員，絕對係好事，因為可以提升整體水平。雖然我唔識泰法蘇尼，但期待同佢交手。」

獲隊友幫手享受在港生活 初次來到亞洲發展，Fynn坦言不用花太多時間適應，又指自己相當享受在港生活：「一開始可能最唔慣係炎熱嘅天氣，但天氣轉涼就問題唔太大，其他生活上嘅大小事，傑志職球員都好肯幫我。」作為「藍鳥」首席門將，泰利今季各項賽事接近上陣20場，當中聯賽有5場「Clean Sheet」，他指滿意個人表現：「傑志踢法同彼德堡類似，主要都係由後場開始組織攻勢，感覺自己踢得唔錯，未來目標係贏晒每場波，當然贏到『金手套獎』都係好事，但一切以球隊成績行先。」

出身自阿仙奴及白禮頓青訓，Fynn的起步無疑比一般人順利，他對此相當感恩：「大會無論教練、場地等資源更好，對年輕球員成長好有幫助，你仲可以同出色嘅球員練波，甚至有機會到一隊跟操，依啲經驗非常難得。」Fynn之後獲提拔至白禮頓U18、U21和U23，甚至曾於預備組比賽，他直言當時心中有顆英超夢：「嗰陣一定有諗過踢英超，但球隊內部競爭真係好大。同埋除咗能力之外，每星期要喺幾萬球迷面前踢波，心理質素都好重要。」

感激白禮頓栽培未怨上陣少 不過Fynn一直未獲升上一隊機會，期間更遭到外借，對此他有感有發：「年輕球員唔入大軍名單的確好沮喪，所以外借喺英國係好常見，現實世界就係咁殘酷，唯有變得更堅強，逼自己成長。」Fynn前季選擇轉投英甲彼德堡，不過並未因此怨恨白禮頓，反而強調會一直支持舊會：「白禮頓為我付出咗好多，我都想佢哋喺英超攞到好成績！」