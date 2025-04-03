祖傑61分超級大三元金塊照輸

NBA西岸排名第3的金塊昨日大戰木狼，有機會於季後賽碰面的兩隊提前於常規賽上演激鬥，金塊當家球星祖傑奪取生涯最高的61分，另加10次助攻和11個籃板的「超級大三元」，惟與6人得分上雙的木狼鬥到雙加時，加上韋斯布克關鍵失誤，最終祖傑的「紀錄之夜」仍要以139比140輸波。

雙加時139:140負木狼 今仗雙方鬥得難分難解，尤其下半場分差維持在個位數，結果法定時間打成112比112平手，加時戰亦打成125比125，需要進加第2次加時。然而，在比賽餘下最後9秒，金塊領先139比138，韋斯布克成功偷波後快攻意外「炒粉」，其後在餘下0.1秒時攔截對方三分遠射，卻被判打手犯規，結果木狼3罰全中，令金塊在13次戰成平手、21次交換領先的比賽中，以139比140遭木狼反勝。

數據方面，木狼主力安東尼艾華斯貢獻全隊最高的34分、10籃板及8助攻，金塊祖傑全場29次起手命中18球，更博得24個罰球，創下職業生涯新高的61分，外加10次助攻和11個籃板，成為史上第3位單場以60分以上達成「三雙」的球員，前兩位分別為占士夏登（2018年）及當錫（2022年），惟3人當中，祖傑是唯一在該仗輸波的球員。