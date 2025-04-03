38歲壽星特別醒神 丁俊暉連贏7局挫威廉斯

中國桌球天王丁俊暉昨在自己的38歲生日打出漂亮一仗，與「金左手」威廉斯打至3比3平手後，一口氣連贏7局，以10比3躋身巡迴錦標賽8強，將硬撼世界冠軍奇倫威爾森，力爭再跨一步。

「壽星」丁俊暉在最後7局表現「撻着」，接連「起迫」，順序轟出116、78、56、56、52、78、102及82度，令威廉斯在後7局「坐多過打」，今仗小丁兩度打出「破百」，生涯「破百」總數達到693桿，將向700桿「破百」紀錄進發，而這場勝仗令他可連續三年躋身此賽8強。

「我只想打場好波。」丁俊暉去年11月於國際錦標賽贏得職業生涯第15個排名賽冠軍，他續稱︰「昨日的前幾局打得很差，我只是想每一局盡量攞分，今晚我覺得狀態都有7至8成；而威廉斯在比賽開始時有機會，但今場他失球較多，才讓我有機會，希望我可以保持水準應戰奇倫威爾森。」

沙比羅拔臣8強會師 另方面，去年這個時間曾表示考慮退役的「小丑」沙比，曾以10比6力挫中國的斯佳輝，將於8強與澳洲的羅拔臣爭逐。今季已先後3項冠軍的沙比賽後坦言，證明了選擇繼續比賽是正確的:「我現在練習多了，亦都享受多了，事實上，去年我沒有投放太多在桌球，因為我不享受比賽，而現在我感到了自信，兩項排名賽冠軍亦為我有一個很好的賽季，當然仍有一些差的表現，我要更加堅持。」